Pixel 4 XL: Google dürfte weiter auf veraltetes Design setzen

Face ID für Android?

Welche Sensoren Google auf der Vorderseite verbaut, ist noch unklar. Die Abwesenheit eines dedizierten Bereichs für den Fingerabdruck-Sensor könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass das Pixel 4 XL künftig auch über eine Face-ID-ähnliche Gesichtserkennung verfügt.

In der Regel können aktuelle Android-Handys bereits den Sperrbildschirm mittels Gesichtsscan entsperren. Dabei orientieren sie sich allerdings an einfachen Fotos. Apples Face ID hingegen greift auf einen 3D-Scan zurück, was die Zuverlässigkeit und Sicherheit dieser Funktion deutlich verbessert.

Laut Onleaks kommt das Pixel 4 XL mit einem 6,25 Zoll großen Display. Das Gerät soll 9,3 Millimeter dick sein, wobei sich auch das Kameramodul auf der Rückseite leicht abhebt.

Bleibt Google seiner Tradition treu, werden die neuen Pixel-Smartphones wieder im Oktober präsentiert.