Pixel 8 Pro: Alle Details zum neuen Google-Handy geleakt

Bei den Google-Smartphones geht es gerade Schlag auf Schlag: Erst kürzlich ist durchgesickert, dass Google seine neue Pixel-8-Serie auch in Österreich anbieten will. Jetzt wurde auch das Datenblatt des neuen Spitzenmodell der Reihe, dem Pixel 8 Pro , geleakt.

Größerer Akku, schnelleres Laden

Was die Kamera anbelangt, so soll das Smartphone den Insiderinformationen zufolge mit einer 50-MP-Primärkamera mit OIS, einer 64-MP-Ultraweitwinkelkamera und einem 48-MP-Teleobjektiv ausgestattet sein. Eine 11-MP-Frontkamera soll für gute Selfies sorgen.

Außerdem dabei: Ein 4.950 mAh großer Akku. Dieser soll sich mit 27 Watt besonders rasch wieder aufladen lassen. Zum Vergleich, das Vorgängermodell verfügte nur über 23 Watt. Was die Software betrifft, so wird das Pixel 8 Pro aller Wahrscheinlichkeit nach mit Android 14 laufen. Das Smartphone soll außerdem in 2 unterschiedlichen Ausführungen mit unterschiedlichem Speicherplatz auf den Markt kommen: Eine mit 128 GB und eine mit 256 GB.

Die spannendsten Neuerungen des Pro-Modell des Pixel 8 ist das verbaute Infrarot-Thermometer. Jenes könnte etwa zum Messen der Körpertemperatur bzw. Fieber eingesetzt werden. Zudem soll ein Fingerabdrucksensor mit Ultraschall-Technik verbaut sein.

Kratzen an der 1.000-Euro-Marke

Google dürfte seine Pixel-8-Pro-Serie im Oktober diesen Jahres auf den Markt bringen. Auch in Österreich sollen die neuen Smartphones verfügbar sein.

Gerüchten zufolge dürften das Pixel 8 sowie das Pro-Modell 50 bis 100 Euro teurer werden als die Vorgängermodelle. Damit könnten die Smartphones sogar über 1.000 Euro kosten.

