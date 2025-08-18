Plattenspieler nutzt Licht, um Vinyls senkrecht abzuspielen

Begonnen hat die Reise des niederländischen Unternehmens mit einer Kickstarter-Kampagne.

Es war im Jahr 2017 als ein niederländisches Familienunternehmen eine besondere Kickstarter-Kampagne startete. Damals veröffentlichten sie einen vertikalen Plattenspieler.

8 Jahre später ist die dritte Generation des Plattenspielers namens Wheel 3 erschienen. Mit einigen Verbesserungen, wie newatlas berichtet.

Ein Plattenspieler mit linearem Tonarm

Bei Wheel handelt es sich um einen Plattenspieler des Unternehmens Miniot. Dieser unterscheidet sich von herkömmlichen Geräten, weil der lineare Tonarm im Inneren des Plattentellers verbaut ist.

Dadurch wird die Schallplatte umgedreht und mit der abgespielten Seite nach unten auf die Spindel gesetzt. Der Plattenteller ist zusätzlich auf einer Stützbasis montiert, um einen besonderen optischen Effekt zu erzielen. Das ist aber noch nicht alles.

