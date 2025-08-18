Plattenspieler nutzt Licht, um Vinyls senkrecht abzuspielen
Es war im Jahr 2017 als ein niederländisches Familienunternehmen eine besondere Kickstarter-Kampagne startete. Damals veröffentlichten sie einen vertikalen Plattenspieler.
8 Jahre später ist die dritte Generation des Plattenspielers namens Wheel 3 erschienen. Mit einigen Verbesserungen, wie newatlas berichtet.
Ein Plattenspieler mit linearem Tonarm
Bei Wheel handelt es sich um einen Plattenspieler des Unternehmens Miniot. Dieser unterscheidet sich von herkömmlichen Geräten, weil der lineare Tonarm im Inneren des Plattentellers verbaut ist.
Dadurch wird die Schallplatte umgedreht und mit der abgespielten Seite nach unten auf die Spindel gesetzt. Der Plattenteller ist zusätzlich auf einer Stützbasis montiert, um einen besonderen optischen Effekt zu erzielen. Das ist aber noch nicht alles.
Ein Plattenspieler der mit Licht arbeitet
Seit der ersten Version von Wheel wurden ein paar Verbesserungen vorgenommen, um mittlerweile die dritte Version zu produzieren. „Im Gegensatz zu magnetischen Tonabnehmern, die die Beschleunigung messen, misst ein optischer Tonabnehmer die Position, sodass er Töne bis hinunter zu 0 Hz ‚sehen‘ kann“, so das Unternehmen.
Das bedeutet, das Unternehmen nutzt eine optische Methode, bei der Veränderungen des Lichts gemessen und in elektrische Signale umgewandelt werden, um winzige Bewegungen der Nadel zu messen. Die Platte dreht sich, dank eines eigens entwickelten Direktantriebsmotors, der mit 24 Neodym-Magneten, 5 optischen Sensoren und einem besonderen Steuerungssystem ausgestattet ist.
Dieses erkennt, wenn die Platte nicht ganz gerade aufliegt oder eine Schallplatte verzogen ist. „Da es auch kontinuierlich die Messungen der Nadel- und Tonarmposition vergleicht, ist es von der ersten Note an tongenau“, heißt es von Miniot.
Design und Preis
Die Vorderseite des Wheel 3 besteht aus einem Aluminiumblock, die Rückseite aus einem Verbundblock. Es könnte auch eine Sonderedition mit Holzrückseite geben. Außerdem befinden sich ein dimmbares Display und Touch-Bedienelemente auf dem Gerät.
Wheel 3 ist zudem mit einem USB-C-Anschluss und einem Stereo-Miniklinkenstecker ausgestattet. Den handgemachten Plattenspieler bekommt man für 2.900 Euro.
