Polestar 2 bekommt neues Design und mehr Reichweite

Das neue E-Auto kommt in zwei neuen Farben und wird nachhaltiger produziert.

„Mit unseren Updates möchten wir Verbesserungen vornehmen, die möglichst schnell einen positiven Einfluss in Sachen Nachhaltigkeit haben, anstatt traditionelle Facelifts in der Mitte des Zyklus durchzuführen“, sagt Fredrika Klarén , Leiterin der Nachhaltigkeitsabteilung bei Polestar.

Der neue Polestar 2 kommt mit einer höheren Reichweite, Ladeleistung und vielen weiteren Updates. Unter anderem konnte der schwedische Autobauer auch die CO2-Emissionen in der Produktion seiner E-Fahrzeuge minimieren. Dafür bezieht Polestar nur noch Aluminium von Schmelzwerken, welche erneuerbare Energien nutzen. So können 750 Kilogramm CO2-Äquivalente (CO2e) pro Auto eingespart werden, wie Teslarati berichtet.

Kohlenstoffarmes Aluminium

Ihr zufolge wurde in einem ersten Pilotprojekt das Aluminium in den Rädern durch kohlenstoffarmes Aluminium ersetzt, welches mit erneuerbaren Energien produziert wird. Der Autobauer erwartet in der zweiten Jahreshälfte damit eine CO2e-Reduktion von 600 Kilogramm pro Einheit. Gemeinsam mit der Umstellung des Aluminiums im Batterieträger hofft man auf eine Gesamtreduktion von rund 1.350 Kilogramm pro Auto.

Auch die Rückverfolgbarkeit von Risikomineralien im Fahrzeug war Polestar ein Anliegen. Die gelingt dem Unternehmen dank einer Blockchain-Technologie von Circulor. Damit konnte bereits Kobalt in den Batterien des Fahrzeugs rückverfolgt werden – nun ist das auch bei Glimmer-Mineralien möglich. Das Verfahren mache die Rückverfolgung von der Quelle bis zum finalen Produkt verfügbar.

Zwei neue Farben

Im Innenraum sollen auch "grausamkeitsfreie" und tierfreundliche Materialien zum Einsatz kommen. Der Polestar 2 kommt außerdem in zwei neuen Farben: „Space“ (Metallic-Schwarz) und „Jupiter“ (Gold-Grau mit Rotschimmer). Die Räder verfügen über 19 und optional 20 Zoll.