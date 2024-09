Polestar 3 im Kurztest: Die Business-Class mit Massage-Sitz

Bleibt man beim moderaten Herumfahren, kann der Polestar 3 seinen Luxus so richtig ausspielen: vom gehobenen Sitzkomfort und der Massagefunktion in den Sitzen bis zum spitzenmäßigen Soundsystem mit Dolby Atmos und Lautsprechern in den Nackenstützen sowie der angenehmen Luftfederung des Fahrzeugs - es ist ein bisschen eine Business-Class auf 4 Rädern.

Auf den kurvenreichen Straßen rund um Bad Tölz macht sowohl das gemütliche Cruisen als auch ein etwas flotteres Fortbewegen so richtig Spaß. Trotz des hohen Gewichts hatte ich nicht das Gefühl, das Auto würde in den Kurven gleich von der Straße fliegen oder behäbig sein.

Die Navigation erfolgt per Google Maps , Sprachbefehle werden vom Google Assistant entgegengenommen. Für die Installation weiterer Apps - etwa Spotify - steht auf dem 14,5 Zoll großen Touchscreen in der Mittelkonsole auch der Google Play Store zur Verfügung.

Ein Android-Tablet auf Rädern

Die Bedienelemente auf dem Touchscreen sind groß genug, um sie auch während der Fahrt gut erkennen und gut bedienen zu können. Die Menüführung ist für meine Begriffe ziemlich makellos gelöst: Die Wege sind kurz, die zentralen Funktionen im Vordergrund, die weniger wichtigen Features in der 2. Reihe zu finden.

Es fühlt sich ein bisschen so an, als hätte man ein fix verbautes Android-Tablet zum Steuern der zahlreichen Funktionen. Das liegt auch daran, dass der Touchscreen umgehend auf die Eingaben reagiert, was an der Leistungsfähigkeit der Snapdragon Cockpit Platform liegt, die das Infotainmentsystem antreibt.

