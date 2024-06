Smart #3 im Test: Hübscher und besser als sein E-Auto-Bruder

Optisch macht der Dreier mehr her als die Nummer 1

Der Smart #3 sieht seinem Bruder in vielen Belangen ziemlich ähnlich, ist mit coupehaftem Design aber eindeutig aerodynamischer und subjektiv hübscher gestaltet.

Vor ein paar Monaten durfte ich den Smart #1 testen, den ersten Spross aus dem neuen Joint-Venture von Mercedes mit Geely. Nun war das zweite E-Auto an der Reihe, das Smart hervorgebracht hat, seitdem es sich von seiner Vergangenheit als Kleinfahrzeughersteller losgesagt hat.

Statt einem Fuchs grüßt ein Gepard

Der Smart #3, der mir vom Hersteller zum Testen zur Verfügung gestellt wurde, sieht mit seinen runden Formen, versenkten Türgriffen und großen Rädern sehr sportlich aus. Die zweifärbige "Quantum Blue Metallic - Eclipse Black"-Lackierung verleiht dem Auto zusätzlich ein auffälliges Aussehen. Im Innenraum sieht für Menschen, die schon mal in einem #1 gesessen sind, alles gewohnt aus. Das Interieur in beige und hellgrau samt LED-Lichtbändern und einer Vielzahl an Beats-Lautsprechern habe ich schon beim Brudermodell gelobt.

Steigt man in den Smart #3 ein (der runde Funkschlüssel sperrt bei Annäherung auf), wird man am zentralen Display von einem Gepard begrüßt. Das Polygon-Tier kann genauso wenig wie der Fuchs beim #1: Es sieht nur süß aus, wenn es sich streckt und räkelt. Einen Start-Knopf gibt es nicht, man schaltet mittels Hebel hinter dem Lenkrad einfach auf "D" wie "Drive" uns los geht's.

