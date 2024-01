Neuer E-Porsche kommt mit einer Ladung 600 Kilometer weit

Porsche hat mit dem neuen Macan sein zweites vollelektrisches Auto auf den Markt gebracht. Das SUV wird in 2 Versionen auf den Mark kommen: Der Macan 4 und der Macan Turbo.

Dabei gibt Porsche eine Reichweite von 613 km (WLTP) für den Macan 4 und 591 km (WLTP) für den Turbo an. Die Turbo-Variante hat 470 kW (639 PS) soll in 3,3 Sekunden von 0 auf 100 km/h Beschleunigen. Der Macan 4 hat 300 kW (408 PS) und beschleunigt in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 220 bzw. 260 km/h.