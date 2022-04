Praktisch: Kamera-Akku lässt sich per USB-C laden

Die Batterie lässt sich in 11 verschiedene Kameramodelle von Sony einsetzen.

Wie golem.de berichtet, hat der Elektronikanbieter Nitecore dafür eine praktische Lösung entwickelt, die auch Sony bisher nicht anbietet. Der Kamera-Akku mit der Bezeichnung UFZ100 kann nämlich per USB-C aufgeladen werden. So kann die Kamera mit demselben Kabel aufgeladen werden wie viele Smartphones, Tablets und andere Geräte.

Technische Spezifikationen

Der Lithium-Ionen-Akku soll laut dem Hersteller in 4 Stunden voll aufgeladen sein. Eine LED-Lampe zeigt per Knopfdruck an, wie viel Prozent noch verfügbar sind. Grün steht für über 50 Prozent, Blau für unter 50 Prozent und Rot für unter 10 Prozent.

Die Batterie-Kapazität liegt bei 2.250 mAh, was im Vergleich zu Sonys NP-FZ100 mit 2.280 mAh keinen großen Verlust darstellt.

Ein Preis wurde bisher nicht bekannt gegeben.