Qualcomm verspricht Musik in CD-Qualität für Bluetooth-Kopfhörer

Die Plattformen können künftig von Herstellern von Smartphones und Bluetooth-Kopfhörern in ihre Produkte implementiert werden. Die ersten Geräte sollen im zweiten Halbjahr 2022 kommen.

Der Chiphersteller Qualcomm hat im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) seine neuesten Errungenschaften vorgestellt. Unter anderem sorgen die beiden Audio-Plattformen S5 und S3 dafür, Musik kabellos und verlustfrei in CD-Qualität (16 Bit 44,1 kHz) zu übertragen.

Niedrige Latenz für Spieler*innen

Gamer*innen können zudem von einer besonders niedrigen Latenz – konkret vom 68 ms Ultra-Low-Latency-Modus profitieren. Im Vergleich zu aktuellen Audio-Chipsets ist die Latenz dabei um 25 Prozent reduziert. Auch macht Qualcomm künftig Stereoaufnahmen über Bluetooth möglich.

Auch die 5G-Konnektivität soll mithilfe einer künstlichen Intelligenz verbessert werden. Diese sorgt am Snapdragon X70 RF-System für mehr Geschwindigkeit und Effizienz beim Hoch- und Herunterladen, sowohl in mmWave 5G- als auch in Sub-6-Netzen, berichtet TheVerge.