Quick Charge 5 kann Handy in 5 Minuten zur Hälfte laden

Wenn Akkus schon nicht ewig halten, sollte man sie zumindest schnell wieder aufladen können. Das verspricht Qualcomms Quick Charge, das nun in einer neuen Generation kommt.

Mit einer Ladeleistung von über 100 Watt soll so ein Smartphone mit 4.500mAh-Akku in 5 Minuten zur Hälfte geladen werden können. Vollgeladen soll es in 15 Minuten sein. Die Technologie soll im dritten Quartal verfügbar sein, wie aus einer Qualcomm-Pressemitteilung hervorgeht.

Anfangs soll Quick Charge 5 bei den Flaggschiff-Chips der 800er-Serie wie beim Snapdragon 865 und 865 Plus zum Einsatz kommen. Es ist davon auszugehen, dass die Technologie später auch in Kombination mit den Chips der 600- und 700er-Serie Einzug hält.