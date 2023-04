Racheaktion von China könnte westliche Unternehmen hart treffen

China will den Export von Magnettechnologien, die Seltene Erden beinhalten, einschränken. Dies könnte Herstellern zum Problem werden.

Starke Magnete aus Metallen der Seltenen Erden stecken in Motoren von Elektroautos oder in Generatoren von Windrädern. Solche Metalle sind allerdings begrenzt und kommen nur in wenigen Ländern vor.

Auf den weltweit größten Reserven sitzt China. Die Volksrepublik erwägt nun allerdings, den Export der dazu notwendigen Technologien zu beschränken oder gar einzustellen, wie Nikkei Asia berichtet.