Warum ist der Fund von seltenen Erden in Europa so wichtig?

Die teuren Rohstoffe stammen hauptsächlich aus China. Ihr Bedarf wird sich in kurzer Zeit noch vervielfachen.

Es ist ein Sensationsfund, den das schwedische Bergbauunternehmen LKAB bekannt gegeben hat. In der Nähe der Eisenerzmine Kiruna wurde das bisher größte Vorkommen seltener Erden in Europa entdeckt (futurezone berichtete). Wir erklären, wie entscheidend dieser Fund wirklich ist und was es damit auf sich hat.