Eine der beliebtesten Torrent-Websites sperrt zu

Als Gründe für die Schließung wurden steigende Kosten, Todesfälle durch COVID und der Krieg in der Ukraine angegeben.

RARBG, eine der größten und beliebtesten Torrent-Seiten der Welt, hat zugesperrt. Die Website, die eine prominente Piratenseite zum Download neuer Filme und Fernsehsendungen war, gab mehrere Gründe für die überraschende Schließung an.

Die Seite wurde bereits 2008 gegründet und tauchte seit 2014 wiederholt in der jährlichen Liste der meistbesuchten Torrent-Websites der Welt von TorrentFreak auf. Zuletzt lag sie mit mehreren Millionen monatlichen Besucher*innen etwa auf Platz 4.

COVID-Tote und steigende Kosten

Am 31. Mai 2023 erschien die Nachricht auf der Homepage von RARBG, worin das Ende der Seite bekannt gegeben wurde. "Die vergangenen 2 Jahre waren sehr schwierig für uns", heißt es darin. "Einige Mitglieder unseres Teams sind an COVID-Komplikationen gestorben, andere leiden immer noch unter den Nebenwirkungen der Krankheit - und können nicht mehr arbeiten. Einige kämpfen auch im Krieg in Europa - auf beiden Seiten", schreiben die Betreiber*innen.

Die steigenden Kosten der Rechenzentren in Europa trugen zur Entscheidung bei, die Seite zu schließen. Die Einnahmen konnten mit den steigenden Kosten nicht mehr Schritt halten, bedauern die Betreiber*innen. Die Entscheidung für das Aus der Seite sei einstimmig gefallen.