Das plant Renault fürs E-Auto Zoe nach katastrophalem Crashtest

Der Renault Zoe schnitt beim jüngsten ÖAMTC-Crashtest ganz schlecht ab (wir haben darüber berichtet). Er bekam 0 Punkte. Auch beim Crashtest des deutschen Autofahrerverbands ADAC schnitt der E-Wagen extrem schlecht ab. Das hat für das E-Fahrzeug jetzt Konsequenzen. Der ADAC, der bisher eine Vertriebskooperation mit Renault hatte, will diese nun vorerst pausieren.



Renault hat deshalb als Konsequenz angekündigt, serienmäßig einen Notbremsassistenten in sein beliebtes E-Auto Renault Zoe einzubauen. Beim Crashtest in Deutschland war dessen Fehlen die Hauptursache für die schlechte Bewertung.

Was Fahrer*innen erwartet

In Österreich schnitt der Renault Zoe im Ranking deshalb so schlecht ab, weil man als Fahrer*in des Zoe Gefahr läuft, speziell beim seitlichen Aufprall gegen einen Baum oder Laternenmasten, lebensgefährliche Kopfverletzungen zu erleiden. Außerdem müsse man mit großer Wahrscheinlichkeit mit schweren Verletzungen der Halswirbelsäule rechnen, wenn einem jemand hinten drauf fährt.