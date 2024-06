Neues Mini-Notebook kommt mit 8 MB RAM und Windows 3.11

Vielmehr scheint der Pocket 386 die Windows-3.11-Ära wieder aufleben zu lassen. Sein Name bezieht sich auf X86-Prozessoren , die zwischen den 1980ern und 2000ern gebaut wurden. Screenshots auf der Verkaufsseite zeigen, beide Microsoft-Betriebssysteme. Ausgestattet ist er mit nur 8 MB RAM und einem Ali M6117 Prozessor mit einer 40-MHz-CPU .

Die Retro -Welle macht auch vor Notebooks nicht halt. Statt einem Hightech-Gerät für Tausende Euro wird auf der chinesischen Plattform AliExpress derzeit ein Mini-Laptop angeboten, auf dem gerade so Windows 95 läuft.

Damit liegt das Gerät knapp über den minimalen Anforderungen für Windows 95 (4 MB RAM, 20 Mhz). Das Betriebssystem bekommt man vom Hersteller mitgeliefert. Zudem gibt es 3 austauschbare VGA-Adapter. Das Display hat eine Auflösung von 800 x 480 Pixel und die Batterie hat eine Leistung von 4.000 mAh.

Gaming-Laptop für Nostalgiker

Nun drängt sich wahrscheinlich die Frage auf, was man damit tun kann. Die Screenshots auf der Seite suggerieren, dass es vor allem zum Spielen alter Games wie "Doom" oder "Command & Conquer Red: Alert" gedacht ist. Aktuell gibt es über Aliexpress mehrere Retro-Gaming-Geräte zu kaufen, die unter anderem in sozialen Netzen viral gehen (z.B. der Gameboy-Emulator Miyoo Mini Plus).

Der Pocket 386 wird von den Machern des Book 8088 vertrieben (hier auf AliExpress). Das optisch sehr ähnliche Mini-Notebook ist eine kleine Nachbildung des IBM PC von 1981 mit Windows 3.0 und ebenfalls einem Fokus auf Gaming. Der Pocket 386 kostet regulär 409,57 Euro, ist derzeit aber für 237,56 Euro im Angebot. Er ist in einer schwarzen und einer transparenten Variante verfügbar.