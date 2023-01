Bizarrer Mega-SUV kann Pfefferspray auf Fahrradfahrer sprühen

Dieser SUV sieht aus, als wäre er direkt aus einem Werbevideo für militärische Spezialeinheiten entsprungen. Seine Ausstattungsliste liest sich wie eine Broschüre des US-Militärs. Und seine Bezeichnung ist unmissverständlich: Vengeance - also Rache oder Vergeltung.

An wem das hochmilitarisierte Gefährt Rache nehmen will, geht aus der Beschreibung des Rezvani Vengeance nicht klar hervor. Der kuriose Geländewagen scheint jedenfalls die Antithese dessen zu sein, was Vengeance-Fahrer*innen wohl als Wokeness bezeichnen würden.