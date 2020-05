Röntgenblick: OnePlus 8 Pro kann durch Kleidung und Plastik sehen

Ob OnePlus an der Funktion festhält, oder mit einem Update den Fotochrom-Effekt einschränkt oder ganz entfernt, bleibt abzuwarten. Bereits in den 1990ern war Sony mit einem ähnlichen Problem konfrontiert. So musste ein Camcorder zurückgerufen werden, dessen Nachtsichtfunktion durch Kleidung blicken ließ.