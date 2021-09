Versprechen für Haustierbesitzer*innen

Das soll nun ein Ende haben. iRobot, der Hersteller der Roomba-Staubsaugroboter, hat nun Roomba j7+ angekündigt, der mit der Software iRobot Genius 3.0 Home Intelligence ausgestattet sein soll, mit der das nicht mehr passieren kann. Die neue Software kommt mit einem „Pet Owner Official Promise“ (P.O.O.P.), also einem Versprechen für alle Haustierbesitzer*innen: iRobot wird jeden Roomba j7+ ersetzen, wenn es „solide Haustierkacke“ nicht vermeidet, ergo umfährt. So die Ankündigung in der Presseaussendung zum Produkt.

Die Software soll außerdem so stark verbessert worden sein, dass es sich spezielle Räume und Begebenheiten wie Teppiche merkt und ein besonders Augenmerk darauf legt, wenn diese eine stärkere Reinigung erforderlich machen. Mit der neuen Software soll auch das Reinigen, wenn man selbst gar nicht zu Hause ist, besser funktionieren.

iRobot verkauft den Roomba j7+ ab sofort in den USA und in Europa. In den USA geht er um 849 US-Dollar über den Ladentisch, die Preise für Europa wurden bisher noch nicht genannt.

