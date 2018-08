Samsung: „Beim Note 9 geht es nicht bloß um Fortnite"

Die futurezone sprach mit Maxime Guirauton, Director of Mobile Marketing von Samsung Europe, ob die Kritik gerechtfertigt ist.

futurezone: Das Galaxy Note 9 ähnelt dem Note 8 und S9+ stark. Hat Samsung den Mut zur Innovation verloren?

Maxime Guirauton: Natürlich sage ich nein. Wir haben heute viele Innovationen präsentiert, wie die Downloadgeschwindigkeit mit bis zu 1,2 Gigabit, 512 GB interner Speicher oder das, was wir hinter dem Vorhang mit der Kamera machen. Mit Galaxy Home haben wir zudem einen Blick in die Zukunft von Samsung gewährt und Bixby macht auch am Smartphone große Fortschritte.

Warum wurde der smarte Lautsprecher Galaxy Home vorgestellt, ohne Details zu nennen? Ist er noch nicht fertig?

Wir wollten zeigen, dass Samsung Mobile mehr kann als nur Smartphones bauen. Wir werden in den nächsten Wochen mehr zu Galaxy Home verraten.

Samsung scheint bei Android-Smartphones den Premium-Markt zu dominieren. Huawei wird immer stärker, vor allem in niedrigeren Preissegmenten. Wird Samsung den Fokus jetzt noch stärker auf hochpreisige Modelle legen und chinesischen Firmen die Günstig-Schiene überlassen?

Wir sind die Nummer-Eins-Smartphone-Marke der Welt und die Nummer Eins Consumer-Electronics-Marke. Das ist so, weil wir mehr als nur Premium haben. Wir wollen jeden Markt dominieren. Wir werden das Beste vom Besten in allen Preissegmenten liefern. Schau dir zum Beispiel das neue A8 an. Wir sind definitiv in allen Preissegmenten und werden es auch bleiben.