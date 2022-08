Samsung Unpacked im Livestream: Neue Falt-Handys

Bei Samsung steht für den heutigen Mittwoch ein großes Produkt-Event an. Erwartet wird, dass der koreanische Hersteller seine neuesten Falt-Smartphones vorstellen wird.

Was wird Samsung präsentieren?

Offiziell ist es natürlich ein gut gehütetes Geheimnis, was Samsung auf dem Event präsentieren wird. Zahlreiche Gerüchte und ein kurzes Teaser-Video von Samsung selbst, deuten allerdings ziemlich konkret an, in welche Richtung es gehen wird.

Demnach wird heute die neueste Generation der Falt-Handys Samsung Galaxy Z Fold und Galaxy Z Flip vorgestellt. Möglicherweise wird gleichzeitig die Smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 präsentiert.