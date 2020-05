Samsung Galaxy Mega: Riesiges Mittelklasse-Smartphone

Das Mega ist, wie auch alle anderen Galaxy-Modelle, mit Ausnahme des Note 3, noch mit Android 4.2.2 ausgestattet. Die Software-Ausstattung ist ident mit jener des Galaxy S4 und S4 mini: S memo, S Planner, S Voice, S Translator sowie einige andere Apps, die über den Samsung App Store aktualisiert werden. Samsung hat jedoch auch die Google-Pendants Chrome und Now als Alternativen zum Samsung-Browser und S Voice mitgeliefert. Wirkliche Anpassungen an den Größenfaktor gibt es nicht, lediglich die Optionen für den einhändigen Betrieb haben ihren Weg vom Galaxy Note zum Mega gefunden. Dabei können Wähltasten, Taschenrechner oder das Entsperrmuster in etwas kleinerer Form an die linke oder rechte Seite gestellt werden, sodass die Eingabe leichter fällt. Die Samsung-Tastatur unterstützt diese Option unglücklicherweise nicht.

In puncto Sprachqualität gibt es kaum etwas zu bemängeln, das Gegenüber war stets klar und deutlich zu verstehen, auch in lauteren Umgebungen. Der Lautsprecher ist in der maximalen Einstellung zwar sehr laut, allerdings scheppert der Ton aus der kleinen Öffnung auf der Rückseite des Mega des öfteren. Dennoch reicht es aus, um ein Video in lauterer Umgebung abzuspielen, auch wenn der Ton selbst nicht unbedingt sehr gut klingt.