Samsung Galaxy Note 9 gerät in Handtasche in Brand

Samsungs Phablet Galaxy Note 9 soll in einer Handtasche plötzlich Feuer gefangen haben. Das geht aus einer Klage einer New Yorker Maklerin hervor. Demnach habe sie das Smartphone am 3. September verwendet als es plötzlich „extrem heiß“ wurde. Sie schaltete daraufhin den Bildschirm ab und gab das Smartphone in ihre Handtasche. Nach kurzer Zeit kamen aus der Handtasche ein „pfeifendes und jaulendes Geräusch und dicker Rauch“, woraufhin sie diese entleerte. Das Feuer ließ sich erst löschen, indem ein Passant das Smartphone aufhob und in einen mit Wasser gefüllten Eimer warf.