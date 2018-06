Samsung Galaxy Note 9 soll im August präsentiert werden

Samsung könnte die neuste Variante seines Note-Smartphones am 9. August im Rahmen eines Unpacked-Events in New York vorstellen. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf nicht namentlich genannte Personen, die mit den Plänen vertraut sind.

Optisch soll sich das neue Handy von seinem Vorgänger kaum unterscheiden. Im Inneren soll allerdings ein neuer Qualcomm-Chip zum Einsatz kommen. Außerdem soll die Kamera überarbeitet werden, wie es heißt.