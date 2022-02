Das sind die neuen Samsung Galaxy S22 Smartphones

Samsung hat seine neuen Spitzengeräte offiziell vorgestellt. Abgesehen von einer großen Neuerung halten sich die Innovationen in Grenzen.

Wer in den vergangenen Wochen und Monaten die Leaks rund um Samsungs neue Spitzengeräte verfolgt hat, wird nach der offiziellen Präsentation der Flaggschiff-Reihe wenig überrascht sein: Die allermeisten tatsächlichen Funktionen , Spezifikationen und Design-Änderungen sind bereits vorab durchgesickert.

Auch wenn es Samsung bei der Präsentation nicht explizit erwähnt hat, ist das Samsung Galaxy S22 Ultra die inoffizielle Fortsetzung der mittlerweile eingestellten Note-Reihe. Das Ultra-Modell kann per Stift bedient werden und bietet einen Einschub für den S Pen, sodass dieser direkt im Gehäuse verstaut werden kann.

Software: Android 12, ONE UI 4.1

Bemerkenswert ist die Format-Änderung . Von den Abmessungen her gerechnet, hatte das S21 Ultra ein Format von 19,7:9, das Galaxy S22 Ultra hat ein Format von 18,9:9 . Das bedeutet, dass das diesjährige Ultra-Modell breitflächiger und nicht mehr so länglich ist.

Samsung ist es gelungen, die Stift-Garage in das S22 Ultra zu integrieren, ohne dabei den Formfaktor des Gehäuses zu sprengen. Das diesjährige Ultra-Modell ist mit 8,9 Millimeter gleich dick wie das S21 Ultra aus dem Vorjahr.

Außerdem unterscheidet sich nun das Design des Ultra-Modells deutlich von den anderen S22-Geräten. Die einzelnen Objektive sind nicht auf einer Aluminium-Erhebung untergebracht, sondern stehen direkt aus dem Gehäuse hervor. Auffallend ist der kantigere Look des Ultra-Modells. Bei den anderen S22-Smartphones sind die Ecken hingegen abgerundet. Auch die damalige Note-Reihe war immer etwas kantiger, als die S-Reihe.

Das Design des Galaxy S22 und S22+ ist gegenüber dem Vorjahr weitgehend gleich geblieben und weist kaum Unterschiede auf. Geändert hat sich in erster Linie die Display-Größe, die bei beiden Geräten etwas kleiner geworden ist. Von 6,7 auf 6,6 Zoll beim S22+ und von 6,2 auf 6,1 Zoll beim S22. Daraus ergeben sich auch kleinere Maße, wodurch die S22-Geräte etwas kompakter geworden sind.

Abgesehen von der Änderung im Line-up, mit der das Ultra-Modell zum Nachfolger der Note-Reihe wird, halten sich die Neuerungen bei den anderen S22-Modellen in Grenzen . Kleinere Verbesserungen gibt es naturgemäß an allen Ecken und Enden, wirklich bahnbrechend sind diese allerdings nicht.

Software: Android 12, ONE UI 4.1

10 MP Teleobjektiv, f/2,4, 3-facher optischer Zoom, PDAF, IS

Eine weitere Neuerung beim Display ist die so genannte " Outdoor Visibility ". Dadurch soll sich der Bildschirm der Galaxy-S-Geräte deutlich besser an das Umgebungslicht anpassen. Dies ermögliche eine wesentlich kontrastreichere Darstellung , etwa bei Sonneneinstrahlung, heißt es von Samsung.

Das Display des Ultra-Modells hat eine adaptive Refresh-Rate von 1 bis 120 Hz . Das bedeutet, dass je nach Bildschirminhalt die Bildwiederholfrequenz des Screens angepasst wird, was der Akku-Laufzeit zu Gute kommen soll. Beim Galaxy S22 und dem S22+ liegt die adaptive Refresh-Rate zwischen 10 und 120 Hz .

Software: Android 12, ONE UI 4.1

10 MP Teleobjektiv, f/2,4, 3-facher optischer Zoom, PDAF, IS

Kamera mit überarbeiteten Funktionen

Bei den Kameras der S22-Geräte wurde der Sensor um den Faktor 1,23 vergrößert. Dadurch sind die einzelnen Pixel angewachsen und können daher mehr Licht aufnehmen. Hinzukommt eine NPU (Neural Processing Unit), die die doppelte Leistung im Vergleich mit den Geräten aus dem Vorjahr aufweisen soll.

Diese Verbesserungen in Kombination mit kleinere Neuerungen bei den Kamerafunktionen, soll die Foto- und Videoqualität der Flaggschiff-Geräte auf eine neue Stufe stellen - sagt zumindest der Hersteller.

Videoqualität im Mittelpunkt

Bei der Präsentation wurde Samsung nicht müde zu betonen, wie stark die Verbesserungen bei der Videoqualität des S22 Ultra ausgefallen sind. Vor allem in dunkleren Umgebungen sollen Videos eine deutlich höhere Qualität haben.

Hinzugekommen ist ein Auto-Frame-Rate-Feature, das die Frames per Second automatisch an die jeweilige Situation anpasst. Die Super-Steady-Funktion, die Verwackelungen vorbeugt, soll nun besser funktionieren - auch bei Nacht.