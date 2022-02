Samsung bringt Riesen-Tablet mit Notch im Display

Jedenfalls befinden sich in dieser Display-Einkerbung 2 Kameraobjektive mit jeweils 12 MP. Eine Kamera dürfte eine Standard-Brennweite aufweisen, die zweite Kamera wird als Ultraweitwinkelobjektiv beschrieben. Mit dem Dual-Kamera-Setup in der Front hat Samsung die mittlerweile allgegenwärtigen Online-Meetings im Fokus.

Als Apple im September vergangenen Jahres seine neuen iPhones präsentiert hat, machte sich Samsung noch über den Balken-Notch lustig: "Stell dir vor, im Jahr 2021 noch immer ein Notch zu haben." Nun haben wir 2022 und Samsung bringt ein Tablet mit einem Notch auf den Markt - oh the irony.

Praktische Display-Funktionen

Die Displays der Tab-S8-Tablets können allesamt mit dem S Pen bedient werden. Einen Einschub für den Stift gibt es nicht, dieser kann per Magnet an die Rückseite des Gehäuses geheftet werden.

Außerdem können die Tablets als touchfähiger Zweit-Bildschirm für einen Laptop verwendet werden.

In Kombination mit einem passenden Galaxy-Smartphone lassen sich Dateien in Echtzeit zwischen dem Handy und dem Tablet hin und her schicken. Darüber hinaus kann das Handy als Display-Erweiterung für ein Tab S8 dienen und etwa als Tool-Palette für ein Zeichenprogramm am Tablet verwendet werden.