Samsung Galaxy S6 Edge soll dreiseitiges Display haben

Laut Informationen, die der futurezone vorliegen, will Samsung sein neues Galaxy-S-Smartphone in zwei Varianten anbieten. Neben einer "normalen" Variante, soll das Galaxy S6 auch in einer Version mit einem dreiseitigen Display auf den Markt kommen. Das Samsung-Flagschiff mit Mehrfach-Display soll demnach Galxy S6 Edge heißen.

Ähnlich wie beim Galaxy Note Edge (hier im futurezone-Test) soll dabei der Bildschirm über die beiden seitlichen Kanten des Smartphones gehen. Dabei könnten die seitlichen Zusatzdisplays ebenso vor allem für die Anzeige von Benachrichtigungen und Quick-Menüs dienen.