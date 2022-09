Samsung macht sich schon jetzt über das iPhone 14 lustig

Noch wurde das neue iPhone 14 gar nicht vorgestellt, das setzt Samsung schon zum Tiefschlag an. In einem Werbevideo werfen die Südkoreaner Apple vor, damit keine Innovationen oder neuen Features auf den Markt zu bringen.

Kamera im Fokus

Mit Innovationen und neuen Features meint Samsung hauptsächlich die eigenen Geräte, nämlich das Galaxy S22 Ultra und das faltbare Z Flip4. Im Werbe-Clip fokussiert sich Samsung auf die Kamera des S22 Ultra, die mit 108 Megapixel auflöst. “The highest resolution camera on a smartphone will be in someone else’s pocket”, gibt Samsung dabei an. (“Die Kamera mit der höchsten Auflösung bei einem Smartphone steckt in der Tasche eines anderen.”)