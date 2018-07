Samsung-Patent soll faltbares Smartphone Galaxy X zeigen

Die niederländische Webseite Letsgodigital hat ein internationales Samsung-Patent entdeckt, das das faltbare Smartphone Galaxy X zeigen könnte. Die Funktionsweise des auf Zeichnungen gezeigten Geräts entspricht dem, was zuletzt vom Wall Street Journal und der Korea Times berichtet wurde. Der Entwurf sieht tatsächlich ein Display, das sich in der Mitte falten lässt, vor. Allerdings kann das Smartphone, wohl auch aus technischen Gründen, nicht vollständig zusammengeklappt werden, sodass an der Biegestelle ein größerer Spalt entsteht, ähnlich wie bei Microsofts Surface Book.