Galaxy X: So soll Samsungs faltbares Smartphone funktionieren

Das Samsung Galaxy X wird über einen faltbaren 7-Zoll-Bildschirm und einen zweiten Bildschirm an der Außenseite des Smartphones verfügen. Das berichtet das Wall Street Journal, das sich auf mit dem Produkt vertraute Personen beruft. Der Prototyp des Smartphones ist intern unter dem Codenamen „Winner“ bekannt.

Über die Funktionsweise des faltbaren Smartphones wurde schon seit längerer Zeit spekuliert. Laut Wall Street Journal kann das Smartphone in der Mitte des Bildschirmes gefaltet werden. Zusammengeklappt funktioniert es wie ein klassisches Klapphandy: Der kleine Bildschirm an der Außenseite zeigt Benachrichtigungen an, auf der anderen Seite befindet sich die Kamera.