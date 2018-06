Samsung-Smartphones schicken unbemerkt Fotos an Kontakte

Ein Bug in der Samsung Nachrichten-App könnte für manche Handybesitzer unangenehme Folgen haben. Der Fehler versendet Fotos aus der eigenen Foto-Galerie zufällig an irgendwelche Kontakte. Laut Android Police berichten betroffene Nutzer, dass in einigen Fällen sogar die gesamte Galerie verschickt wurde.

Ein Detail macht den Bug noch unangenehmer: So tauchen die Nachrichten nicht in dem Postausgang aus, man hat also eventuell gar keine Ahnung, dass die Bilder versendet wurden. In so einem Fall ist es lediglich über den Mobilfunkbetreiber möglich, falls der etwa in der Rechnungs-App verschickte MMS auflistet, dem Verhalten auf die Spur zu kommen.

S9 und Note 8

Die Anwender berichten davon, dass der Fehler nach einem Update der Nachrichten-App aufgetreten ist. Bisher haben sich nur User in den USA mit diesem Problem gemeldet, die ein S9 oder Note 8 haben. Es ist jedoch möglich, dass auch andere Samsung-Smartphones den Bug aufweisen.

Der Fehler scheint mit dem letzten Update der Nachrichten-App zusammenzuhängen. Die betroffene App hat die Versionsnummer 4.4.30.5. Aus diesem Grund wird empfohlen, jenes Update auf diese Version vorerst nicht zu installieren.

Wie man sich schützt

Wer ganz sichergehen möchte, kann der App auch den Speicherzugriff entziehen. Dazu muss man zuerst die Einstellungen öffnen, anschließend unter „Apps“ das Menü für „Nachrichten“ aufrufen. Unter „Berechtigungen“ kann man dann „Speicher“ abwählen.

Eine offizielle Stellungnahme von Samsung gibt es aktuell nicht, eine Anfrage der futurezone läuft.