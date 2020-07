Samsung stockt Produktion von Galaxy S6 deutlich auf

Ab April werde der südkoreanische Konzern acht Millionen Exemplare seiner neuen S6-Modelle herstellen und damit eine Million mehr als zunächst geplant, berichtete die Zeitung "Electronic Times" am Mittwoch. Damit startet Samsung noch vor dem Verkaufsstart der iPhone-Rivalen am 10. April voll durch. Die neuen Galaxy S6-Modelle wurden im Vorfeld des Mobile World Congresses in Barcelona vorgestellt, die futurezone konnte die beiden Modelle Galaxy S6 und Galaxy S6 Edge bereits kurz antesten.