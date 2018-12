Samsungs Galaxy-Phones sollen rahmenlos und sechseckig werden

Ein Patent, das Samsung in diesem Jahr angemeldet hat, könnte Hinweise auf das Design eines kommenden Galaxy-Smartphones geben. Entdeckt wurde das Patent von LetsGoDigital. Die Webseite hat auf Basis der Informationen auch Bilder generiert, die einen Vorgeschmack darauf geben, was Samsung planen könnte.

Das Gerät soll vollständig rahmenlos sein, das Display soll sich also über die gesamte Vorderseite erstrecken. Auf einen Metallrahmen will Samsung dem Patent zufolge verzichten. In den Dokumenten ist außerdem die Rede von einem künftigen Gerät in Form eines Hexagons, also mit sechs Ecken.