Schutzhüllen-Leak zeigt neues iPhone 14 Plus

Im September wird Apple voraussichtlich seine iPhone 14 Generation vorstellen. Sie soll aus vier Geräten bestehen. Neben einem iPhone 14, quasi dem Basismodell, soll es ein iPhone 14 Pro, sowie zwei größere Modelle, das iPhone 14 Plus sowie das iPhone 14 Pro Max geben. Die beiden größeren iPhones haben 6,7 Zoll Displays.

Schutzhüllen durchgesickert

Wie Softpedia News berichtet, teilen sich die Modelle iPhone 14 und iPhone 14 Plus ein Kamera-Setup mit zwei großen Objektiven, während iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max mit drei größeren Sensoren ausgestattet sind. Die Designs lassen sich von Schutzhüllen ableiten, die vom User DuanRui zuerst auf Weibo gepostet wurden. Er (oder sie) ist bekannt für seine (oder ihre) Fotos von durchgesickerten Produktverpackungen, wie die Webseite Macerkopf berichtet.

Kein iPhone Mini mehr?

Spannend an dem Leak ist, was fehlt: Nämlich ein iPhone 14 Mini. Offenbar lässt Apple die 5,4 Zoll große Version des iPhone bleiben. Möglicherweise liegt dies an schwachen Verkaufszahlen. Das würde bedeuten, dass die zweitkleinste iPhone-Linie eingestellt wird. Das iPhone SE bliebe für Apple-Fans dann das einzige kleinere iPhone.