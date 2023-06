Selbstfahrendes Auto tötet Hund

Die Akzeptanz von selbstfahrenden Taxis steht in den USA auf wackeligen Beinen, ein Unfall könnte die Stimmung kippen lassen.

Ein Waymo-Robotaxi soll im vergangenen Monat in San Francisco einen kleinen Hund überfahren haben. Das Fahrzeug befand sich dabei im autonomen Modus, wie aus dem Unfallbericht hervorgeht. Demnach war der Unfall "unvermeidbar".

Jegliche Unfälle mit autonomen Fahrzeugen - auch jene, wo nicht das Fahrzeug die Schuld trägt - können in einer Stadt wie San Francisco eine Sicherheitsdebatte zu selbstfahrenden Autos auslösen. Gerade für das Unternehmen Waymo, das seine Robotaxi-Flotte momentan in der US-Stadt Phoenix ausbaut und in San Francisco auf vollautonome Fahrzeuge ohne Fahrer*in umsteigt, käme eine solche Debatte ungelegen.

Mensch saß auf dem Fahrersitz

Der Unfall geschah laut Bericht am 21. Mai auf einer Straße mit niedriger Geschwindigkeit. Das Fahrzeug war im autonomen Modus unterwegs, wobei ein Mensch auf dem Fahrersitz die Fahrt kontrollierte und eingreifen konnte. Dieser erkannte allerdings nicht, dass ein Hund plötzlich auf die Fahrbahn rannte.