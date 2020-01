Sex-Tech: Erotik-Gadgets erstmals auf der CES

Lovesense dagegen durfte sein VR-Set nicht mitbringen und dies ist aber wesentlicher Bestandteil des Produkts. Über die VR-Brille würden Männer mit stimulierenden Bildern versorgt, während ein Bluetooth-gesteuertes Teil an dem Geschlechtsteil befestigt ist. Das Produkt sei in der Branche sehr bekannt, aber außerhalb sei die Aufmerksamkeit noch sehr gering. Daher hätte der Auftritt auf der CES dennoch etwas gebracht, so das Unternehmen.

Ob Sex-Tech auch 2021 Teil der Consumer Electronics Show sein wird, wird sich erst zeigen. Die Veranstalter behalten sich vor, die Präsenz der Hersteller nachzubesprechen und wieder neue Regeln festzulegen.