Skype kann jetzt Gespräche aufzeichnen

Die Aufnahme wird gestartet, indem die User am Desktop oder in der mobilen App auf ein Plus-Symbol und anschließend auf den Menüpunkt „Start recording“ tippen. Alle Teilnehmer des Gesprächs werden anschließend darüber informiert, dass die Konversation aufgenommen wird. Außerdem weist Skype den Initiator des Mitschnitts an, dass er seine Gesprächspartner über die Aufnahme informieren soll, um rechtliche Probleme zu vermeiden.