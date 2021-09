So sehen die smarten Ray-Bans von Facebook aus

Die smarte Brille von Ray-Ban und Facebook kommt in 3 Fassungen hat jeweils 2 Kameras verbaut.

Kurz vor ihrem Launch am 9. September sind die smarten Ray-Bans von Facebook geleakt worden. Die Brille wird als „Ray-Ban Stories“ bezeichnet. Das Facebook-Logo ist lediglich auf der Verpackung zu sehen, nicht aber auf dem Produkt selbst.

Die durch Evan „Evleaks“ Blass geleakte Bildreihe kommt das Produkt in den 3 unterschiedlichen Rahmen-Designs Wayfarer, Round und Meteor. Optisch ändert sich nicht viel, so bleibt Ray-Ban auch in Kooperation mit Facebook seinen klassischen Stilen offenbar treu.