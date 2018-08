Smarte Gadgets gegen die Hitze

Den Mini-Kühlschrank mit USB-Anschluss gibt es im Internet für rund 23 Euro bei getdigital.de. Der Smartphone-Ventilator ist auch in offline in Handy-Shops erhältlich. Online in diversen Gadget-Shops ist der Mini-Ventilator bereits ab zwei Euro verfügbar.

USB-Klimaanlage

Das mobile Kühlgerät Geizeer ist für das Nachtkästchen, den Schreibtisch im Büro oder kleinere Räume gedacht. Es hat einen Ventilator integriert, der die Luft über den Eisblock hinweg im Raum verteilt. Der Eisblock dient als Kühleinheit und kann im Gefrierfach immer wieder tiefgekühlt werden. Durch sein zeitloses Design wirkt das Gadget, das per Akku betrieben wird, wie ein dekoratives Möbelstück.