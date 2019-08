Smarte Öfen haben sich über Nacht eingeschaltet und auf 400 Grad erhitzt

Mindestens drei June Ovens haben sich kürzlich mitten in der Nacht selbst eingeschaltet und sich auf mindestens 400 Grad aufgeheizt. Die smarten Backöfen sollen das Kochen erleichtern. Sie sind per App steuerbar, sodass die Temperatur oder die Einstellungen vom Handy aus eingegeben werden können. Eine eingebaute Kamera informiert den Nutzer zudem über den Zustand der Mahlzeit in Echtzeit.

Durch das Antippen der App ist der Ofen bereits funktionsfähig. So lässt er sich beispielsweise vom Büro aus ausschalten, falls das vergessen wurde. Doch die App-Steuerung kann auch gefährlich sein.