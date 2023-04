Smarte Pistole schießt nur nach Gesichtserkennung

Biofire Tech verkauft in den USA eine Waffe, die nur autorisierte Benutzer*innen abfeuern können sollen.

In den USA, wo es seit Jahresbeginn 2023 im Schnitt bereits mehr als ein "Mass Shooting" pro Woche gegeben hat, arbeiten mehrere Firmen daran, so genannte "Smart Guns" zu entwickeln. Sie sollen mittels Sensoren sicherstellen, dass nur autorisierte Benutzer*innen damit schießen können. Eines jener Unternehmen, Biofire Technologies, nimmt nun erstmals Bestellungen für eine Pistole mit Gesichtserkennung an.