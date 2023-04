Die stärkste E-Wasserpistole der Welt schießt jetzt noch schneller

Das Start-up Spyra hat sich auf elektronische Wasserpistolen spezialisiert. Ihre erste Version stellte das Unternehmen 2018 auf Kickstarter vor. Jetzt gibt es mit SpyraThree das neueste Modell.

Die neue und verbesserte E-Wasserpistole verfügt über mehrere neue Schuss-Modi und spritzt Wasser etwa 9 Meter weit. Im PowerShot-Modus erreicht die SpyraThree sogar eine Reichweite von 15 Metern, wie das Unternehmen angibt. Außerdem kann sich die Pistole automatisch mit Wasser füllen, wenn man sie ins Wasser hält und den Abzug nach vorne drückt. Das soll in weniger als 10 Sekunden passieren.

Display zeigt Füllstand an

Ein Display an der Oberseite der Wasserpistole zeigt zudem Akkustand und Füllstand an. Einmal aufgefüllt soll die SpyraThree bis zu 22 PowerShots abfeuern können. Eine Akkuladung kann den Tank der Wasserpistole bis zu 100 Mal auffüllen. Ist die Batterie leer, wird sie per USB-C-Anschluss aufgeladen.