Smarte Türschlösser öffneten sich plötzlich in der Nacht

Smarte Türschlösser sollten die Türen ihrer Besitzer*innen auf Wunsch per Handy öffnen und - was noch wichtiger ist - ansonsten sicher geschlossen halten. Letzteres haben Geräte von Xiaomi nicht sehr verlässlich gemacht. Wie Gizmochina berichtet, meldeten mehrere Nutzer*innen, dass ihre Xiaomi Smart Door Locks die Türen plötzlich ohne erkennbaren Grund geöffnet haben. Zum Teil geschah das auch mitten in der Nacht. Verbreitet haben sich die Berichte vorwiegend auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo.

Konkret geht es um die Mijia-Türschlösser in der “Youth Edition”, die etwa hier auf Aliexpress angeboten wird. Sie erlaubt das Entriegeln per Code oder Fingerabdruck.

Stellungnahme

Xiaomi selbst äußerte sich zu den Problemen ebenfalls auf Weibo. Demnach handle es sich bei den Modellen, von denen die Berichte stammen, eigentlich um Schlösser, die ein automatisches Öffnen der Tür gar nicht unterstützen. So könne das Gerät die Schlossfalle (auch "Schnapper" genannt) gar nicht zurückziehen, weswegen die Tür aus der Ferne nicht geöffnet werden kann.

