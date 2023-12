Smartphone macht 127 Millionen Euro Umsatz - in einer Sekunde

In China werden immer wieder Top-Smartphones vorgestellt, die im Westen kaum wahrgenommen werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass sich damit kein Geschäft machen lässt. Am 19. Dezember stelle etwa Smartphonehersteller Nubia sein neues Z60 Ultra vor. Der offizielle Verkauf startete am 26. Dezember und brachte gleich in der ersten Sekunde umgerechnet 127 Millionen Euro Umsatz ein.

Bis zu 24 GB RAM und ein Terabyte Speicher

Das Nubia Z60 Ultra ist laut Gizmochina in China in mehreren Varianten erhältlich. Die Standardvariante mit 12 GB RAM und 256 GB Gerätespeicher kostet normalerweise rund 546 Euro, war am Aktionstag aber auf 508 Euro reduziert. Die teuerste Variante mit 24 GB RAM und einem Terabyte Festspeicher schlägt mit 762 Euro zu Buche.

Das Gerät gibt es in den Farben Schwarz und Silber, das Unternehmen bietet zudem eine Edition namens "Starry Night" an. Das Nubia Z60 Ultra verfügt über ein 6,8 Zoll großes OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Unter dem Display befinden sich die 12-Megapixel-Frontkamera und der Fingerabdrucksensor.

Snapdragon 8 Gen 3 als Chip

Im Innern des Telefons werkt ein Snapdragon 8 Gen 3, der von einem 6.000 mAh starken Akku versorgt wird. Dieser kann mit 80 Watt schnell geladen werden, wenn auch nur über Kabel. Kabelloses Laden ist nicht möglich. Das Smartphone verfügt über 3 Hauptkameras: eine 18-mm-Ultraweitwinkelkamera (50 MP), ein 35-mm-Objektiv (50 MP) und eine 85-mm-Telekamera (64 MP) mit 3-fachem optischen Zoom.

Ob es das Smartphone auch auf den europäischen Markt schafft, ist unklar, aber nicht völlig unwahrscheinlich. Den Vorgänger Z50S Pro mit Snapdragon 8 Gen 2 findet man etwa bereits um 714 Euro auf Amazon.