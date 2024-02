Smartphones können durch Sicherheitslücke “gegrillt” werden

Nicht nur Smartphone werden dadurch gegrillt, sondern auch Autoschlüssel oder USB-Sticks, die sich in der Nähe befinden.

Eine Forschungsgruppe konnte durch eine neue Cyberattacke den Sprachassistenten eines Smartphones so manipulieren, dass er Sprachbefehle ausführte. Dazu nutzten sie nur das Magnetfeld eines herkömmlichen kabellosen Ladegeräts. Mit der Attacke sei es auch möglich, die Smartphones auf eine Temperatur von mehr als 80 Grad zu erhitzen.

Die Forscher*innen der University of Florida und der Cybersecurity-Plattform CertiK stellten in ihrer Studie 9 populäre kabellose Ladegeräte auf den Prüfstand. Die Funktionsweise dieser Geräte ist dieselbe: Innerhalb des Ladegeräts befindet sich eine Spule, durch die Wechselstrom fließt. Dadurch wird ein oszillierendes (ständig schwankendes) Magnetfeld erzeugt. Dieses wird von einer Spule im Smartphone empfangen und dort wieder in elektrische Energie umgewandelt, um den Akku zu laden.