Smart Compose aktivieren: So könnt ihr Gmail eure Mails schreiben lassen

Smart Compose nutzt Machine Learning, um herauszufinden, was man als nächstes schreiben will. Passende Phrasen werden während des Tippens vorgeschlagen und können per Knopfdruck in den Text eingefügt werden. Angekündigt wurde die neue Funktion für Gmail auf der I/O, jetzt hat Google damit begonnen, die Funktion freizuschalten. Sie soll noch diesen Monat für alle Nutzer aktivierbar sein.