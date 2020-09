So sieht das seltsamste Handy des Jahres aus

Wie einige Produktfotos von LG erahnen lass, kann das Smartphone in ausgefahrenem Zustand in T-Form benutzt werden. Da sich der Bildschirm an die Ausrichtung anpasst, kann die Display-Kombo offenbar wie ein Tetris-Klötzchen je nach verwendeter App beliebig gedreht werden. Ein Beispiel zeigt etwa Google Maps vertikal rechts, während links ein Anruf hereinkommt.

Vier Kameras und 5G

Mit anvisierten 1000 Dollar zählt das ausgefallene Handy zu den günstigeren der aktuellen Dual-Display-Smartphones. Neben 5G will es mit guten Kamerafunktionen punkten. Neben drei Kameras auf der Rückseite, von denen zwei ultraweite Blickwinkel versprechen, und einer ausklappbaren Selfiekamera vorne, ist auch ein Stabilisator verbaut, den man sonst von mobilen Gimbal-Stativen kennt.