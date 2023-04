So viel kostet der neue VW ID.3 in Österreich

Im März hat Volkswagen seinem ID.3 einen neuen Look verpasst. Die Neuerungen umfassen in erster Linie Design und Aufbau, sowohl innen als auch außen. Das Design sei "geschärft" worden, außerdem komme nun verbesserte Materialqualität im Interieur zum Einsatz und auch die neueste Software-Version ist mit an Bord.

Ab sofort kann der neue ID.3 auch in Österreich vorbestellt werden. Gleichzeitig lässt sich nun die neuste Version des Wolfsburger Hoffnungsträgers konfigurieren, wobei auch die neuen Preise ersichtlich werden.