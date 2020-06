Sony Bravia S90 im Test: Sanfte Biegung zum stolzen Preis

Im Lieferumfang des S90 befindet sich eine Skype-Webcam, die per USB-Anschluss an der Oberseite verbunden wird und sich so einfach entfernen lässt. Der USB-Anschluss lässt sich jedoch nur mit der Webcam nutzen, bei USB-Sticks lieferte der Fernseher eine Fehlermeldung. Mit einem Gewicht von 42 Kilogramm ist er kein Leichtgewicht, sollte aber dennoch für keine Probleme bei der Wandmontage sorgen. Positiv fällt vor allem die kaum spiegelnde Front sowie die im Vergleich zum X9 stark reduzierte Klavierlackoptik auf, die letztendlich nur ein Fingerabdruck-Magnet war.

Wozu der S90 theoretisch in der Lage ist, zeigt er vor allem bei 4K-Inhalten. Die native Auflösung von 3840 mal 2160 Pixeln ist gestochen scharf, auch die Farben wirken deutlich brillanter. So weit die Theorie, denn in der Praxis mangelt es weiterhin an Content. Mit dem offiziellen Netflix-Start in Österreich ist nun auch hierzulande die Smart TV-App verfügbar, mit der 4K-Inhalte abgespielt werden könnten. Derzeit finden sich jedoch nur wenige Filme und Serien, beispielsweise Breaking Bad und House of Cards, in der hochauflösenden Version in der Netflix-Bibliothek. Der 4K-Content ist zudem nur im Familien-Tarif enthalten, der 11,99 Euro pro Monat kostet.