Star Wars: Disney zeigt "echtes" Lichtschwert

Pünktlich zum Star Wars Day hat Disney ein Video zum geplanten neuen Lichtschwert veröffentlicht, dass es im kommenden Jahr auch zu kaufen geben wird. Das Besondere daran: Wie in den Filmen soll die leuchtende Klinge per Knopfdruck ein- und ausgefahren werden können. So beeindruckend das Video aussieht, so unklar bleibt, mit welcher Technologie die Disney-Forschungsabteilung den Effekt erzeugen wird.