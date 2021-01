Starlink startet Testbetrieb in Europa: Büro auch in Österreich

In den USA gibt es bereits mehrere Testregionen für das Satelliten-Internet von Starlink. Nun führt das SpaceX-Unternehmen von Elon Musk erste Tests auch in Europa durch. Das Starlink-Internet könnte naher Zukunft auch in Österreich angeboten werden.

Wie erst jetzt bekannt wurde, hat die Telekomregulierungsbehörde von Großbritannien Ofcom bereits im November grünes Licht für entsprechende Tests erteilt. Das berichtet CNBC.